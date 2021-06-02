كولومبو، سريلانكا(CNN)—قال مسؤولون سيريلانكيون إن سفينة نقل البضائع "MS X-Press Pearl" التي استعلت فيها النيران قبل 13 يوما على بعد 9 أميال بحرية من الشواطئ السريلانكية "تغرق بالوضع الحالي".

وفي بيان الأربعاء، قالت الشركة المشغلة لسفينة النقل إن "فريقا صعد مجددا على متن السفينة لإجراء تحقيقات إضافية وتجديد محاولات تحريكها لتصبح متوازية وإن نجحت هذه العملية سيصبح من الممكن سحب السفينة بعيدا عن الساحل".

ولم تقدم الشركة المشغلة للسفينة أي تأكيدات عن أن السفينة تغرق في الوقت الحالي.

من جهتها حذرت سلطة حماية الحياة البحرية في سيريلانكا في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك من احتمال حدوث تسرب نفطي قد تؤثر على الشواطي السريلانكية من نوغومبو إلى ديكويتا.