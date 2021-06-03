باريس: إخلاء طائرة ركاب فرنسية بعد الاشتباه في عبوة ناسفة

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، إنه تم إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية في باريس بعد الاشتباه في عبوة ناسفة على متن الطائرة.

وقالت الحكومة الفرنسية، في بيان، إن الطائرة "هبطت في مطار رويسي شارل ديغول في باريس قادمة من نجامينا عاصمة تشاد بدون حوادث في الساعة 4:01 مساءً بالتوقيت المحلي". وأضاف البيان أنه تم إجلاء الركاب وتقوم السلطات بالتحقيق.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية أن الرحلة AF865 "تمت مرافقتها بطائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الفرنسي" نتيجة "تهديد مجهول"، مضيفة أن الطائرة خاضعة لسيطرة السلطات الفرنسية حاليًا.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه تم تشكيل خلية أزمة عبر الوزارات المعنية.