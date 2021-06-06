أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اعتقلت الشرطة الوطنية، السبت، المرشح الرئاسي المعارض في نيكاراغوا، أرتورو كروز، بتهمة "مهاجمة المجتمع النيكاراغوي وحقوق الشعب"، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة العامة في نيكاراغوا.

وقال بيان من حساب كروز عبر تويتر، إنه وصل إلى نيكاراغوا على متن طائرة من الولايات المتحدة اليوم في الـ9 صباحًا بالتوقيت المحلي في مطار أوغسطو سيزار ساندينو في مدينو ماناغوا عندما تم اعتقاله.

وجاء في تغريدة من حساب كروز: "إنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي ولا يُعرف أي شيء عن مكان وجوده".

ويأتي اعتقال كروز بعد اعتقال زعيمة المعارضة كريستيانا تشامورو التي وُضعت رهن الإقامة الجبرية، الخميس.

كان كل من تشامورو وكروز يعتزمان تحدي رئيس نيكاراغوا الحالي دانيال أورتيغا، الذي يسعى لولاية رابعة في انتخابات 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.