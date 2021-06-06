الأمير هاري يتحدث عن "الجو السام" في بريطانيا الذي أجبره لاصطحاب عائلته إلى أمريكا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، في رسالة على موقع مؤسسة Archewell - أرشي ويل: "في 4 يونيو، بوركنا بوصول ابنتنا، ليليبت ديانا مونتباتن وندسور (لي لى)".

وأضاف الزوجان: "إنها أكثر مما كنا نتخيله، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم. شكرًا لكم على لطفكم ودعمكم المستمر خلال هذا الوقت الخاص جدًا لعائلتنا".

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الخيرية: "كلنا في أرشي ويل نتمنى للدوق والدوقة الأفضل خلال هذا الوقت الخاص كعائلة".

"ولدت لي لي يوم الجمعة، 4 يونيو في الساعة 11:40 صباحًا في رعاية موثوقة من الأطباء والموظفين في مستشفى سانتا باربرا الريفي في سانتا باربرا، كاليفورنيا"، بحسب بيان المتحدث باسم الزوجين، الذي أشار إلى أن "الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة ويستقران في المنزل".

وقال بيان المتحدث: "سُميت لي لي على اسم جدتها الكبرى، صاحبة الجلالة الملكة، التي لقب عائلتها هو ليليبت. تم اختيار اسمها الأوسط، ديانا، لتكريم جدتها الراحلة الحبيبة، أميرة ويلز ".

وتعد "لي لي" هي ثاني طفل للزوجين، ولديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين اسمه أرشي هاريسون مونتباتن وندسور.

واختتم البيان بالقول: "يشكركم الدوق والدوقة على تمنياتكمم الحارة وصلواتكم حيث يستمتعان بهذا الوقت المميز كعائلة".