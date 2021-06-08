دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –أعلن الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس في بيان يوم الأحد عن إنجابهما لطفلة صغيرة يوم الجمعة، 4 يونيو في الساعة 11:40 صباحًا في مستشفى سانتا باربرا الريفي في سانتا باربرا، كاليفورنيا، بحسب بيان المتحدث باسم الزوجين.

وأضاف بيان المتحدث بأن الطفلة سُميت "لي لي" على اسم جدتها الكبرى، الملكة إليزابيث، التي لقب عائلتها هو ليليبت. تم اختيار اسمها الأوسط، ديانا، لتكريم جدتها الراحلة الأميرة ديانا.

وتعد "لي لي" ثاني طفل للزوجين، ولديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين اسمه أرشي هاريسون مونتباتن وندسور.

وتعتبر المولودة الحفيد الحادي عشر للملكة. وهي الثامنة في ترتيب ولاية العرش خلف جدها تشارلز، وعمها ويليام، وأطفاله الثلاثة (جورج وشارلوت ولويس)، ووالدها هاري، وشقيقها الأكبر أرشي. وولادتها في أمريكا تجعلها أكبر شخصية ملكية في خط الخلافة وُلدت في الخارج.

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