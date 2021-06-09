كيف تزيد جائحة فيروس كورونا من خطر زواج الأطفال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدّر منظمة اليونيسف أن ما يصل إلى 10 ملايين حالة زواج أطفال إضافية ستحدث بحلول عام 2030 بسبب جائحة "كوفيد-19".

وفي تقريرها، بعنوان "كوفيد-19: تهديد للتقدم ضد زواج الأطفال"، حذرت المنظمة من أن إغلاق المدارس، والضغوطات الاقتصادية، والحمل، وتعطيل الخدمات، ووفاة الآباء بسبب الجائحة، كل ذلك يعرض أكثر الفتيات ضعفاً لخطر الزواج المبكر.

100 مليون حالة زواج للأطفال

وعالمياً، يوجد حوالي 650 مليون فتاة وسيدة تزوجن في مرحلة الطفولة، وحوالي نصف هذه الزيجات وقعت في الهند، وبنغلاديش، ونيجيريا، وإثيوبيا، والبرازيل.

وتشير اليونيسف إلى أنه حتى قبل تفشي جائحة "كوفيد-19"، كانت 100 مليون فتاة ستتعرّضن لخطر الزواج المبكر خلال العقد المقبل، رغم الانخفاض الكبير في هذه الممارسة في بعض الدول خلال الأعوام الماضية.