واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- كشف كبير محاميي شبكة CNN، الأربعاء، أن إدارة ترامب تصارع مع شبكة CNN لمدة نصف عام للحصول على سجلات البريد الإلكتروني لمراسلتها، وأصرت على أن يتم كل ذلك بموجب أمر غير عادي من السرية.

استمرت المطاردة - التي بدأت في يوليو/ تموز 2020 في عهد المدعي العام آنذاك ويليام بار مع طلب لمدة شهرين من سجلات البريد الإلكتروني لمراسلة البنتاغون باربرا ستار في CNN - حتى بعد أن أخبر قاضٍ فيدرالي وزارة العدل بحجتها للوصول إلى ستار كانت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية "تخمينية" و"لا علاقة لها بأي حقائق".

تمثل مطاردة إدارة ترامب السرية دفعة غير عادية للغاية لا هوادة فيها لسجلات الصحفيين. وشمل ذلك وضع المستشار العام لـ CNN ديفيد فيغيلانتي تحت أمر منع النشر يمنعه من مشاركة أي تفاصيل حول جهود الحكومة مع أي شخص بخلاف رئيس الشبكة، وكبار المحامين في الشركة الأم لـ CNN والمحامين في شركة محاماة خارجية.

لو انتهك فيغيلانتي هذا الأمر، لكان قد تعرض لخطر الاعتقال بتهمة ازدراء المحكمة أو احتمال أن يواجه محاكمة جنائية لعرقلة سير العدالة.

ليس من غير المألوف أن تتلقى مؤسسة إعلامية مذكرة استدعاء من وزارة العدل بشأن سجلات المراسلين والتفاوض بشأن حماية صحفييها. ما يميزه هو السرية التامة التي أحاطت بالأمر، وإجراءات المحكمة التي استمرت لأشهر، وعدم رغبة إدارة ترامب في التفاوض.

في ربيع هذا العام، أخطرت وزارة العدل المراسلين في CNN وواشنطن بوست ونيويورك تايمز بأنه تم الاستيلاء على سجلات في تحقيقات مختلفة. وكان هذا أول اعتراف علني بمحاولات إدارة ترامب الحصول على اتصالات الصحفيين دون علمهم.

يبدو أن معركة محكمة CNN هي أكثر الجهود التي طال أمدها وأسفرت عن موافقة الشبكة على تسليم مجموعة محدودة من سجلات البريد الإلكتروني بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل بعد أيام فقط من إدارة بايدن.

وقدمت وزارة العدل الحجج والمعلومات السرية إلى قاضيين. وطوال الوقت، لم يتمكن محامو الشبكة من معرفة حتى المعلومات الأساسية حول ملاحقة وزارة العدل فيما يبدو أنه تحقيق يتعلق بتسريب للأمن القومي يهدف إلى مسح عشرات الآلاف من سجلات البريد الإلكتروني لمراسلة CNN باربرا ستار من عام 2017.

ولا يزال من غير الواضح ما هو التحقيق الذي تم ربط طلب السجلات به. كان المدعون يبحثون عن سجلات بريد إلكتروني من فترة زمنية عندما أبلغت "ستار" عن الخيارات العسكرية الأمريكية في كوريا الشمالية التي كانت جاهزة لتقديمها إلى ترامب، بالإضافة إلى قصص عن سوريا وأفغانستان.

وأكد مسؤول بوزارة العدل سابقًا أن "ستار" لم تكن أبدًا هدفًا لأي تحقيق. لم يكن هناك ما يشير إلى أنها انتهكت أي قوانين.

وكشف قاض فيدرالي يوم الأربعاء عن أجزاء من القضية، وأتاح لفيغيلانت الكشف عن تفاصيل المعركة القانونية للمرة الأولى. ولا تزال سجلات المحكمة الإضافية محظور على CNN الإطلاع عليها.

من المقرر أن يجتمع مسؤولي CNN ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، الإثنين، مع المدعي العام الحالي ميريك غارلاند، الذي أعلن في نهاية هذا الأسبوع أن وزارته لن تطالب بسجلات الصحفيين في تحقيقات التسريب.

وتم إبلاغ المستشار العام لـCNN لأول مرة عن مطاردة وزارة العدل في 17 يوليو/تموز 2020 عندما تم إرسال أمر سري صادر عن قاضي الصلح الفيدرالي الذي قضى بأن CNN يجب أن تقدم سجلات لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمراسلتها المحفوظة على خوادم الشركة. استند الأمر إلى تقديم سري من قبل وزارة العدل إلى محكمة الصلح في فرجينيا وطلب أسماء وتواريخ رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من وإلى ستار بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2017، حسبما قال فيجيلانتي يوم الأربعاء.

وكان قرار القاضي يعني توفير أكثر من 30 ألف سجل بريد إلكتروني.

في حين أنه ليس من الواضح كيف كان المدعي العام بار مشاركًا، إلا أنه بموجب ممارسة وزارة العدل، كان المدعون العامون يعلمون المعينين السياسيين على أعلى المستويات في وزارة العدل، بما في ذلك المدعي العام، بشأن الملاحقة.

جاء الطلب مصحوبًا بتوجيه آخر: لم يتمكن فيغيلانتي من الكشف عن وجوده للشبكة أو لـ"ستار"، وإلا فإنه سيتعرض لخطر الاعتقال بسبب ازدراء المحكمة أو محاكمته جنائيًا.

وحاول المحامون الذين يمثلون CNN التفاوض مع محامي وزارة العدل، كما هو معتاد ردًا على أمر واسع مثل هذا. لكن المدعين لم يكونوا مهتمين بتضييق نطاق ما سعوا إليه، على حد قول فيغيلانتي.

لم يُسمح لفيغيلانتي بمعرفة هدف التحقيق، وما هي تقارير "ستار" التي كانت قيد التدقيق أو حتى عندما بدأ التحقيق لأول مرة.

وقال فيغيلانتي: "باختصار، تم رفض جميع الأدوات التي يستخدمها المحامون يوميًا للتحرك في هذه المواقف".