(CNN)-- أظهرت الملكة إليزابيث الثانية مهاراتها في استخدام السيف، الجمعة، وهي تقطع كعكة في مأدبة غداء نظمتها مؤسسة "أيدن بروجيت" التعليمية الخيرية.

ابتسمت الملكة مازحة مع كاثرين دوقة كامبريدج وكاميلا دوقة كورنوال، عندما كانت تمسك سيفا لتقطيع كعكة أثناء زيارة منظمي الغداء الكبير خلال قمة مجموعة دول السبع في كورنوال.

قبل تقطيع الكيك مباشرة، قالت الملكة ساخرة: "لا أعتقد أن ذلك سيعمل".

التقى أفراد العائلة المالكة بمتطوعين محليين من مجتمع كورنوال للاعتراف بدعمهم لبعضهم البعض خلال جائحة كوفيد - 19.

تمت دعوة قادة مجموعة السبع للانضمام إلى الملكة، جنبًا إلى جنب مع كبار أعضاء العائلة، لحفل استقبال قبل العشاء ليلة الجمعة. أقيم العشاء في "ايدن بروجيكت"، وهو عبارة عن مجموعة رائعة من المناطق الأحيائية، أحدها موطن لأكبر غابة مطيرة داخلية على وجه الأرض.

والتقت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بدوقة كامبريدج الجمعة، حيث قامت بجولة في مدرسة في كورنوال بالقرب من قمة مجموعة السبع حيث يقوم الرئيس جو بايدن بأول رحلة دولية له إلى الخارج.

وأطلق مشروع "ايدن بروجيكت" في عام 2009، وهو مشروع خيري يشجع المجتمعات على تناول الطعام والتطوع وقضاء الوقت معًا.

وستكون المؤسسة الخيرية جزءًا من احتفالات اليوبيل للملكة في 2022. وستكون الملكة، التي كانت بالفعل أطول فترة ملكية في تاريخ بريطانيا، أول من يحتفل بمرور 70 عامًا على العرش، مع ارتباطات ملكية للاحتفال بهذه المناسبة المتوقعة على مدار العام.

تحتفل الملكة بعيد ميلادها الرسمي السبت باستعراض في قلعة وندسور. كان عيد ميلادها الفعلي في 21 أبريل/ نيسان عندما بلغت 95 عامًا.