أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه "لا توجد طريقة" يمكن لحلف الناتو أن يتجاهل بها الصعود الاقتصادي والعسكري للصين، مُسلطًا الضوء على استثماراتها في "التقنيات المدمرة الجديدة" التي لديها القدرة على تغيير طبيعة الحرب.

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين بعد القمة: "ستصبح الصين قريبًا أكبر اقتصاد في العالم، ولديهم بالفعل ثاني أكبر ميزانية دفاعية ولديهم أكبر قوة بحرية".

وتابع: "إنهم يستثمرون بكثافة في القدرات الحديثة الجديدة، بما في ذلك من خلال الاستثمار في تقنيات مدمرة جديدة، مثل الأنظمة المستقلة، والتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي ووضعهم في أنظمة أسلحة مختلفة تعمل بالفعل على تغيير طبيعة الحرب بطريقة ما بالكاد رأيناها من قبل".