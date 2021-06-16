على أرض محايدة.. بايدن وبوتين يعقدان أول قمة رئاسية بينهما

قبل قمته مع بايدن.. بوريس جونسون لـCNN: بوتين فعل أشياء غير معقولة

جنيف، سويسرا (CNN)-- عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أول قمة رئاسية بينهما منذ وصول بايدن للسلطة، في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك وسط توتر كبير في العلاقات بين البلدين وبين الرئيسين اللذين تبادلا وصف بعضهما البعض بـ"القاتل".

وتصافح بايدن وبوتين قبل بدء القمة، وكان في استقبال الرئيسين اللذين وصلا إلى جنيف بفارق دقائق الرئيس السويسري غي بارملان الذي تمنى لهما حظًا موفقًا.

وقال بايدن إن "اللقاء المباشر أفضل دائمًا" فيما كان جالسًا إلى جانب بوتين بعد مصافحتهما. فيما قال بوتين إن "الولايات المتحدة وروسيا الكثير من القضايا المتراكمة وآمل أن يكون اجتماعنا مثمرًا".

وعقدا الرئيسان الأمريكي والروسي جولة محادثات أولية استمرت 93 دقيقة، قبيل انطلاق القمة الموسعة بمشاركة وفدي البلدين. وبعد استراحة لمدة 45 دقيقة، انعقدت الجولة الموسعة لمدة 65 دقيقة.