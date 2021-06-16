جنيف، سويسرا (CNN)-- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة التي عقدها مع نظيرها الأمريكي جو بايدن، في سويسرا، الأربعاء، بأنها "بناءة"، معلنًا أن سفيري البلدين سيعودان إلى ممارسة عملهما، وإن البلدين ستجريان مشاورات حول الأمن الإلكتروني.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي، بعد أول قمة له مع الرئيس بايدن إن "سفيري الولايات المتحدة وروسيا سيعودان إلى مناصبهما الدبلوماسية وسيتسلمان مهامهما"، مضيفًا أن موعد حدوث ذلك هو أمر "تقني بحت".

وعن أجواء القمة، قال بوتين: "لا أعتقد أنه كان هناك أي نوع من العداء. على العكس من ذلك، من الواضح أن اجتماعنا كان اجتماعًا أساسيًا. العديد من مواقفنا المشتركة متباينة، لكن مع ذلك، أعتقد أن كلا الجانبين أظهر التصميم على محاولة فهم بعضنا البعض ومحاولة تقارب مواقفنا، وأعتقد أن ذلك كان بناءً للغاية".

وحول قضية القرصنة الإلكترونية التي تعد من أبرز القضايا المثيرة للخلافات بين البلدين، قال إن الولايات المتحدة وروسيا ستبدآن مشاورات بشأن الأمن السيبراني، مضيفًا: "يتعين على كلا الجانبين تحمل التزامات معينة".

وصرح الرئيس الروسي بأن نظيره الأمريكي لم يوجه له دعوة لزيارة البيت الأبيض وأنه لم يوجه أيضا دعوة لزيارة الكرملين، وقال إن "الظروف يجب أن تكون مناسبة لعقد مثل هذا الاجتماع".