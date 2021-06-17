الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي بسبب تمويل حملته الانتخابية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طلب المدعون العامون الفرنسيون الحكم على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ، حسبما قال متحدث باسم المدعي العام لشبكة CNN يوم الخميس.

وأضاف المتحدث أن المدعين طلبوا أيضا غرامة 3750 يورو (4466 دولارًا).

ويحاكم الرئيس السابق، الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، بشأن التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012.

وسبق أن استجوبت الشرطة الفرنسية ساركوزي بشأن محاولة مزاعم حصوله على أموال من الزعيم الليبي معمر القذافي، وحققت في إخفاء حزبه أموال خاصة بتمويل حملته الانتخابية، وهو ما نفاه الرئيس الفرنسي السابق.

بشكل منفصل، في مارس/ أذار 2021، أُدين ساركوزي بمحاولة الحصول بشكل غير قانوني على معلومات من قاضٍ رفيع المستوى وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين.