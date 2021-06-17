قتل أمه ثم أكلها.. إليكم عقوبة رجل إسباني أثار ضجة واسعة

مدريد، إسبانيا (CNN)—أثار رجل إسباني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدانته بقتل أمه ثم أكلها في شقة مشتركة في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وأدين ألبيرتو سانشيز البالغ من العمر 28 عاما بقتل أمه ثم تقطيعها وأكلها على مدى 15 يوما على الأقل العام 2019 واعتقل في أبريل/ نيسان من العام ذاته، وفقا لوثيقة صادرة عن القضاء الإسباني نشرت، الثلاثاء.

وحكم على سانشير بعقوبة السجن لـ15 عاما بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 60 ألف يورو (نحو 73 ألف دولار) يدفعها لشقيقه كتعويض في حين رفضت المحكمة ألتماس الدفاع عن المتهم ودفعه بأن الأخير "مختل نفسيا".

وكانت السلطات الأمنية الإسبانية قد عثرت على بقايا والدة سانشيز في علب، بعد أن قام المتهم بتقطيعها باستخدام منشار وسكين مطبخ واضعا بعد الأجزاء في مجمدة الثلاجة وأجزاء أخرى بأكياس بلاستيكية رماها في حاويات القمامة.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان لـCNN عند بدء المحاكمة إن سانشيز قتل والدته خنقا بعد جدال دار بينهما، وفي الوقت الذي لم تذكر الوثائق القضائية اسم والدة سانشيز إلا أن وسائل إعلام إسبانية محلية قالت إنها تدعى ماريا سوليداد غوميز.