أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الإدارة الأمريكية تعد حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، بسبب تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، التي ستأتي بمجرد أن تحدد واشنطن أنها تفرضها على الأهداف الصحيحة.

وقال سوليفان لدانا باش من CNN في برنامج "حالة الاتحاد" يوم الأحد: "لقد فرضنا عقوبات على روسيا بتهمة تسميم أليكسي نافالني ولم نفعل ذلك بأنفسنا فحسب، بل حشدنا الحلفاء الأوروبيين في جهد مشترك لفرض تكاليف على روسيا لاستخدام عامل كيميائي ضد أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية".

وأضاف سوليفان: "نعد حزمة أخرى من العقوبات لتطبيقها في هذه الحالة".

وبالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، تم اتخاذ الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا بتهمة تسميم وسجن نافالني، مما أثار انتقادات من البعض بأن الولايات المتحدة لم تكن قوية بما يكفي في ردها.

وتابع سوليفان: "لقد أظهرنا طوال الطريق أننا لن نتراجع...، سواء كان ذلك على (هجمات) SolarWinds، أو التدخل في الانتخابات، أو نافالني، عندما يتعلق الأمر بالرد على الأنشطة الضارة لروسيا".