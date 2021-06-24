أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قررت محكمة أمريكية وقف المحامي الشخصي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، عن ممارسة مهنة المحاماة، في حكم صدر الخميس بعد إجراءات تأديبية.

وقال نص الحكم إنه "نستنتج أن هناك أدلة غير قابلة للجدل على أن المدعى عليه قد نقل بيانات كاذبة ومضللة بشكل واضح للمحاكم والمشرعين والجمهور بصفة عامة بصفته محامي الرئيس السابق دونالد ترامب وحملة ترامب فيما يتعلق بجهود ترامب الفاشلة في إعادة انتخابه في عام 2020".

وأضاف الحكم أن جولياني أدلى بهذه التصريحات الكاذبة لتعزيز رواية موكله ترامب، بزعمه انتشار تزوير الناخبين على نطاق واسع، وأنه سُرق منه الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واعتبرت المحكمة أن سلوك جولياني يهدد المصلحة العامة ويستدعي تعليقًا مؤقتًا عن ممارسة القانون.

بينما قال محامو جولياني إن موكلهم لا يشكل خطرًا على المصلحة العامة، ودعوا إلى عقد جلسة استماع لمعالجة وقفه.

وأضاف المحامون، في بيان: "نشعر بخيبة أمل من شعبة الاستئناف"، ووصفوا قرار المحكمة بأنه "أمر غير مسبوق لأننا نعتقد أن موكلنا لا يشكل خطراً ماثلاً على المصلحة العامة".

ومن المقرر أن يمثل رودي جولياني - أو على الأقل محامون يمثلونه - أمام المحكمة في واشنطن العاصمة بعد ظهر اليوم، بسبب دعوى تشهير من شركة إدارة التصويت دومينون لأنظمة التصويت، التي تقاضيه وآخرين بسبب تصريحات أدلوا بها تزعم تزوير الانتخابات.