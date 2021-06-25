لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اعتذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن انتهاكه قيود فيروس كورونا، بعد أن تم تصويره وهو يعانق مع مستشارته، التي تزعم صحيفة ذا صن البريطانية أنه على علاقة بها.

وقال هانكوك، في بيان يوم الجمعة: "أوافق على أنني انتهكت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدًا".

وأضاف هانكوك: "ما زلت أركز على العمل لإخراج البلاد من هذا الوباء، وسأكون ممتنًا لخصوصية عائلتي في هذه المسألة الشخصية".

يتعرض هانكوك لانتقادات شديدة بعد أن نشرت صحيفة ذا صن قصة تحتوي على صور يبدو أنها تظهره وهو يقبل جينا كولادانغيلو، التي تدعي الصحيفة أنها صديقة ومستشارة لوزير الصحة.

وتدعي ذا صن أن الصور تعود إلى 6 مايو/ أيار، قبل أسبوعين من السماح بالاتصال بين أفراد الأسرة في الداخل في إنجلترا.