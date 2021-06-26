أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، الجمعة، تقريرها الذي طال انتظاره حول ما تعرفه عن سلسلة من الأجسام الطائرة الغامضة التي شُوهدت تتحرك عبر المجال الجوي العسكري المحظور على مدى العقود العديدة الماضية.

باختصار، الإجابة وفقًا لتقرير يوم الجمعة قليلة جدًا، لكن حقيقة أن مجتمع الاستخبارات قد أصدر الوثيقة غير السرية يمثل إحدى المرات الأولى التي اعترفت فيها الحكومة الأمريكية علنًا بأن هذه المشاهدات الجوية الغريبة من قبل طياري البحرية وغيرهم تستحق شرعية التدقيق.

فحص التقرير 144 تقريراً لما تسميه الحكومة "ظاهرة جوية مجهولة الهوية" - واحد منها فقط تمكن المحققون من شرحه بنهاية الدراسة. لم يجد المحققون أي دليل على أن المشاهدات تمثل حياة خارج كوكب الأرض أو تقدمًا تقنيًا كبيرًا من قبل خصم أجنبي مثل روسيا أو الصين.

وقال مسؤول أمريكي كبير "من بين التقارير الـ 144 التي نتعامل معها هنا، ليس لدينا مؤشرات واضحة على وجود أي تفسير غير أرضي لها - لكننا سنذهب أينما تأخذنا البيانات".

وقال المسؤول للصحفيين يوم الجمعة إن المحققين مقتنعون أيضًا بأن غالبية المشاهدات كانت "أشياء مادية".

وقال المسؤول: "نعتقد تمامًا أن ما نراه ليس مجرد أجهزة استشعار. هذه أشياء موجودة فعليًا"، مشيرًا إلى أن 80 من الحوادث المبلغ عنها تضمنت بيانات من أجهزة استشعار متعددة. في 11 حالة، اعتقد المحققون أن هناك اصطدامًا "وشيكًا" مع أفراد أمريكيين.

التقرير بعد سنوات من الخلاف الداخلي

بعد سنوات من الخلاف الداخلي في واشنطن، بما في ذلك المعارك البيروقراطية داخل البنتاغون والضغط من أعضاء معينين في الكونغرس، يبدو أن الحكومة الأمريكية أخيرًا تأخذ على محمل الجد ما كان يعتبر لفترة طويلة قضية هامشية.

بالنسبة للمشرعين وأفراد الاستخبارات والجيش الذين يعملون على الظواهر الجوية غير المبررة، فإن القلق الأكبر بشأنها ليس أن الحياة الفضائية تزور الأرض، بل بالأحرى أن خصمًا أجنبيًا مثل روسيا أو الصين قد يكون لديه نوع من الجيل القادم من التكنولوجيا في أمريكا. المجال الجوي الذي لا تعرفه الولايات المتحدة.

هذا هو أحد الأسباب التي من المحتمل أن يخيب هذا التقرير غير السري آمال علماء الجسم الغريب الذين كانوا يأملون أن يقدم دليلاً قاطعًا على أن حكومة الولايات المتحدة قد أجرت اتصالات مع حياة خارج كوكب الأرض.

وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا، نائب رئيس مجلس الشيوخ: "على مدى سنوات، أبلغ الرجال والنساء الذين نثق بهم للدفاع عن بلدنا عن مواجهات مع طائرات مجهولة ذات قدرات فائقة، ولسنوات غالبًا ما تم تجاهل مخاوفهم والسخرية منها".

وقالت لجنة الاستخبارات في بيان الجمعة. "هذا التقرير هو خطوة أولى مهمة في تصنيف هذه الحوادث، لكنه مجرد خطوة أولى. لدى وزارة الدفاع والمجتمع الاستخباراتي الكثير من العمل للقيام به قبل أن نتمكن فعليًا من فهم ما إذا كانت هذه التهديدات الجوية تمثل مصدر قلق خطير للأمن القومي".

إذا كانت المشاهدات ناتجة عن تكنولوجيا صينية أو روسية - سواء كانت نوعًا من الطائرات غير المعروفة أو نظام تكنولوجي يمكنه محاكاة الرادار الأمريكي وأنظمة المراقبة والاستطلاع الأخرى - فلن يرغب مجتمع الاستخبارات في الكشف عما يفعله وما لا يفعله.

وقال النائب جيم هيمز، وهو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب كان قد تلقى إحاطة بشأن الأمر من مسؤولي البحرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي: "إنهم حساسون للغاية، إذا كان هذا خصمًا، فأنت تريد أن تكون حذرًا حقًا بشأن قول: "نحن نعرف هذا ولا نعرف ذلك". وقال "التقرير سيكون غير مرض قليلا لهذا السبب وهذا السبب وحده".

ومع ذلك، فإن حقيقة أن مجتمع الاستخبارات ينتج تقارير حول ما وصفه البنتاغون بـ UAPs (ظاهرة جوية مجهولة) هو بحد ذاته غير عادي، كما ذكرت CNN سابقًا.

حتى مع ارتفاع عدد مشاهدات الأشياء غير القابلة للتفسير إلى المئات، تصارع مسؤولو البنتاغون لتحديد مقدار الوقت والموارد التي يجب تخصيصها للتحقيق فيها.

وقال المسؤول الأمريكي إن معظم المشاهدات البالغ عددها 144 التي شملها التقرير تم تسجيلها من قبل طيارين في البحرية الأمريكية، على الرغم من وجود بعض التقارير من مصادر حكومية أمريكية أخرى - وهو "تحيز واضح في التقارير" في مجموعة البيانات التي فحصها المحققون.

حاول المحققون تصنيف 144 مشاهدة إلى خمس فئات: الفوضى المحمولة جواً، مثل الطيور أو بالونات الطقس، وظواهر الغلاف الجوي الطبيعية، وبرامج الحكومة الأمريكية أو برامج تطوير الصناعة، وأنظمة الخصوم الأجنبية، ومجموعة "أخرى".

وقال المسؤول: "هناك مجموعة واسعة من الظواهر التي لاحظنا أننا وضعناها في نهاية المطاف في فئة ظاهرة جوية مجهولة. لا يوجد تفسير واحد للظاهرة".

ولكن في 143 حالة غير مفسرة، افتقر المحققون ببساطة إلى البيانات اللازمة لتصنيف المشاهدة. لم تتضمن بعض التقارير أي بيانات فنية على الإطلاق للمهندسين لفحصها ، بل كانت مجرد ذكريات لفظية من قبل الطيارين.

التقرير يثير أسئلة أكثر من الإجابات

لا يتضمن التقرير أي مقاطع فيديو إضافية أو مشاهدات للأجسام الطائرة.

وقد أعربت مصادر في الكونغرس ممن اطلعت على النسخة السرية من التقرير عن خيبة أملها، حيث لا يوجد المزيد من التفسير، قائلة إن التقرير يثير أسئلة أكثر مما يجيب عليها.

والمقابلات السابقة مع نصف دزينة من المسؤولين بالإضافة إلى الوثائق التي استعرضتها CNN تصور مجتمعًا عسكريًا واستخباراتيًا أمريكيًا يكافح حول كيفية إزالة القضية من عالم الخيال العلمي والنظر في تداعياتها الفعلية على الأمن القومي.

حتى الآن، أخبرت مصادر متعددة شبكة CNN، أنه من شبه المؤكد أن الحكومة لم تكن لتتحرك لإنتاج التقرير دون ضغوط علنية من المشرعين الرئيسيين، حيث أبدى الجمهوريون والديمقراطيون اهتمامًا بهذه المسألة.

كان محو وصمة العار المحيطة بمناقشة جادة للأطباق الطائرة هدفًا للمشرعين في عام 2020 عندما أصدروا تشريعات تتطلب من البنتاغون ومجتمع الاستخبارات تقديم مزيد من المعلومات حول لقاءات الأجسام الطائرة المجهولة، وهي التفاصيل التي ظلت حتى وقت قريب محاطة بالسرية.