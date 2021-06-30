أيمن بن عبدالرحمن.. اقتصادي يقود حكومة الجزائر الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر في 12 يونيو/ حزيران الجاري.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية بأن تبون عين أيمن بن عبدالرحمن "وزيرًا أول" (رئيس وزراء)، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة في "أقرب وقت ممكن".

ويتمتع أيمن بن عبدالرحمن بخبرة اقتصادية في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر أوضاعًا اقتصادية صعبة. وكان يتولى منصب وزير المالية منذ 23 يونيو/ حزيران عام 2020، وكان يشغل قبلها منصب محافظ البنك المركزي الجزائري.

وكان الرئيس الجزائري قد أجرى مشاورات مع أحزاب سياسية جزائرية قبل الإعلان عن تكليف أيمن بن عبدالرحمن بتشكيل الحكومة، من بينها "جبهة المستقبل و"البناء الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"حركة مجتمع السلم".