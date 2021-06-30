نائب تونسي يعتدى على عبير موسى باللكمات داخل البرلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد البرلمان التونسي، الأربعاء، اعتداء باللكمات من النائب الصحبي صمارة على زميلته عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي قررت الاعتصام في البرلمان لمنع تمرير اتفاقية مع "صندوق قطر للتنمية"، ووصفتها بأنها "جريمة بيع تونس".

واعتدى الصمارة بالضرب على موسى بحضور رئيسة الجلسة سميرة الشواشي ووزيرة المرأة إيمان الزهواني ونواب البرلمان الذين تدخلوا لوقف الاعتداء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، قوله إن الأخير عبر عن "شديد استهجانه وتنديد بكل اعتداء على المرأة التونسية وأي اعتداء على المرأة عموما".

فيما نقل موقع إذاعة "موزاييك FM" عن مذيوب قوله إن الغنوشي أكد أن 'ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائب عبير موسي "مشين ومدان ولا يقبل اي تأويل"، مضيفا أن مكتب المجلس سيجتمع قريبا لاتخاذ ما يجب بخصوص هذه الحادثة.