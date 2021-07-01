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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كشف الأمير البريطاني وليام وشقيقه الأمير هاري، الخميس، عن تمثال لأمهما الأميرة ديانا في قصر كنسينغتون بلندن، بحسب بيان صدر عن القصر.

تم الكشف عن التمثال في عيد ميلاد أميرة ويلز الستين، وتم تكليفه من قبل الأخوة في 2017 لإحياء ذكرى والدتهم، وكذلك بمناسبة الذكرى العشرين لوفاتها.

وقال القصر في بيان: "أراد الأمير وليام والأمير هاري أن يعترف التمثال بتأثيرها الإيجابي في المملكة المتحدة وحول العالم، ومساعدة الأجيال القادمة على فهم أهمية مكانتها في التاريخ".

وأضاف البيان: "يهدف التمثال إلى التعبير عن دفء وأناقة وطاقة ديانا أميرة ويلز، بالإضافة إلى عملها وتأثيرها على الكثير من الناس".

وتابع: "شخصية ديانا، أميرة ويلز محاط بثلاثة أطفال يمثلون عالمية وتأثير الأجيال للأميرة".

وفي التمثال البرونزي استندت صورة وأسلوب فستان الأميرة ديانا إلى الفترة الأخيرة من حياتها، حيث اكتسبت الثقة في دورها كسفيرة للقضايا الإنسانية وتهدف إلى نقل شخصيتها وتعاطفها، وفقا للبيان.