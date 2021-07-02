تحقيق حصري لـCNN.. تنظيم القاعدة يزدهر في أفغانستان وقد يهاجم الغرب العام المقبل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- مع اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، طلبت الإدارة الأمريكية من دول آسيا الوسطى إيواء آلاف المترجمين الفوريين والمترجمين الأفغان مؤقتًا أثناء انتظارهم للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على المناقشات.

تجري الولايات المتحدة مناقشات مع طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان لاستقبال بعض الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع القوات والدبلوماسيين الأمريكيين خلال الصراع الذي دام 20 عامًا، الذين قد يكونون في خطر من طالبان مع تدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان بسرعة، بحسب المصادر.

يتمثل أحد أهداف الإدارة الأمريكية في نشر الأفغان في عدد من البلدان حتى لا تضطر دولة واحدة إلى استقبال جميع الأشخاص البالغ عددهم 18 ألف، الذين هم حاليًا في عملية طويلة للحصول على تأشيرة هجرة خاصة (SIV)، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات الجارية.

وفي حين سينصب التركيز الفوري على إخراج حوالي 9 آلاف من 18 ألف متقدم من البلاد - الأشخاص في المراحل النهائية من عملية التأشيرة - يمكن أن يمتد الجهد إلى ما يزيد عن 50 ألف شخص، حيث سيتم منح الأفغان الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات فرصة لجلب أفراد الأسرة، وفقا للمصادر.

وبعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس جو بايدن خطته لسحب القوات بحلول موعد 11 سبتمبر/ أيلول، اكتمل الانسحاب فعليًا.

وتثير سرعة خروج الولايات المتحدة مخاوف بشأن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد خططت بعناية كافية لحماية سلامة الأفغان الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة الولايات المتحدة، لا سيما مع سيطرة طالبان على مساحات أوسع من البلاد.

بعد تفصيل خطط الانسحاب، وآماله في الحكومة الأفغانية المدنية المحاصرة ورؤيته للدعم الجوي الأمريكي، انزعج بايدن من أسئلة أخرى حول حالة أفغانستان يوم الجمعة.

وقال بايدن للصحفيين "لن أجيب على أي أسئلة أخرى بشأن أفغانستان".

وفي إشارة إلى الغضب، قال بايدن: "انظر، إنه الرابع من يوليو. أنا قلق من أن تسألوني يا رفاق أسئلة سأجيب عليها الأسبوع المقبل. هذه عطلة نهاية أسبوع. سأحتفل بها. هناك أشياء عظيمة تحدث".

وأضاف بايدن: "نحن نعيد قواتنا إلى الوطن. في جميع أنحاء أمريكا، يذهب الناس إلى المنافسات ويقومون بأشياء جيدة".

تأتي أنباء المحادثات مع دول آسيا الوسطى، التي أوردتها بلومبرغ للمرة الأولى، في الوقت الذي قال فيه مسؤول دفاعي كبير لشبكة CNN يوم الجمعة أن آخر القوات الأمريكية غادرت قاعدة باجرام الجوية يوم الجمعة.

ويمثل الرحيل نهاية الوجود الأمريكي في المجمع المترامي الأطراف الذي أصبح مركز القوة العسكرية في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

ولم ترد وزارة الخارجية وسفارات طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان على طلبات التعليق.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية والرئيس نفسه إنه سيتم الاعتناء بالأفغان، دون تقديم تفاصيل.

وتعهد بايدن الأسبوع الماضي بأن الآلاف من المواطنين الأفغان الذين عملوا إلى جانب الدبلوماسيين والقوات الأمريكية "لن يتخلفوا عن الركب"، حيث تتطلع إدارته إلى نقلهم أثناء انتظار الموافقة على طلبات الحصول على تأشيرة.

وقال بايدن في البيت الأبيض: "لقد بدأنا العملية بالفعل. إنهم مرحب بهم هنا تمامًا مثل أي شخص آخر خاطر بحياته لمساعدتنا".

تقول مجموعة "لا أحد يتخلف عن الركب"، وهي مجموعة مكرسة لمساعدة المترجمين الأفغان في الحصول على تأشيرات SIV، إن أكثر من 300 مترجم فوري وأفراد عائلاتهم قُتلوا بالفعل على يد متطرفين بسبب عملهم مع القوات والدبلوماسيين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الخميس إن الإدارة "حددت مجموعة من المتقدمين لـ SIV الذين خدموا في هذه الأدوار، بالإضافة إلى الأفراد الآخرين الذين ساعدونا على مر السنين والذين قد يكونون في خطر، خيار الانتقال إلى مكان خارج أفغانستان قبل أن نكمل الانسحاب العسكري بحلول سبتمبر".

وأضاف برايس أن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى في هذا الجهد.

التزم البيت الأبيض بتسريع تأشيرات الدخول للأفغان الذين عملوا عن كثب مع الولايات المتحدة بموجب برنامج التأشيرات الخاصة، لكن المشرعين في الكونغرس أعربوا عن إحباطهم من عدم وجود اتصالات حول كيفية تنفيذ الإدارة لخطتها بالضبط.