بعضهم قفز على الأسرّة بشدّة.. ما الذي يفعله الرياضيون داخل القرية الأولمبية بطوكيو؟

قبل أيام من بدء أولمبياد طوكيو 2020.. عدد حالات الإصابة بكورونا بين الرياضيين في القرية الأولمبية في تزايد مستمر

هل ستكون نجاحاً أم كارثة؟ ما قدرة تدابير السلامة التي وُضعت في أولمبياد طوكيو 2020 على الحماية من انتشار فيروس كورونا؟

من دون حفل أو تغطية عن قرب من الرياضيين.. افتتاح القرية الأولمبية في طوكيو

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أبلغت طوكيو عن 1,979 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا، الخميس، مع كون الألعاب الأولمبية على بعد يوم واحد فقط من بدايتها الرسمية.

القفزة في الحالات الجديدة هي أعلى زيادة في العاصمة اليابانية في الحالات الجديدة منذ 15 يناير/ كانون الثاني.

وارتفع عدد حالات الإصابة بـ كوفيد -19 في اليابان المرتبطة بأولمبياد طوكيو 2020 إلى 91 حالة، وفقًا لمنظمي ألعاب طوكيو 2020.

وتسع حالات من أصل 91 حالة تم الإبلاغ عنها من سكان القرية الأولمبية، خمسة منهم رياضيون وأربعة "أفراد مرتبطون بالألعاب".

وتخضع العاصمة حاليًا لحالة طوارئ بسبب فيروس كورونا - من المقرر أن تنتهي في 22 أغسطس/ آب - بينما من المقرر أن تبدأ ألعاب طوكيو 2020 رسميًا يوم الجمعة.