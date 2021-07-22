أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أبلغت طوكيو عن 1,979 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا، الخميس، مع كون الألعاب الأولمبية على بعد يوم واحد فقط من بدايتها الرسمية.
القفزة في الحالات الجديدة هي أعلى زيادة في العاصمة اليابانية في الحالات الجديدة منذ 15 يناير/ كانون الثاني.
وارتفع عدد حالات الإصابة بـ كوفيد -19 في اليابان المرتبطة بأولمبياد طوكيو 2020 إلى 91 حالة، وفقًا لمنظمي ألعاب طوكيو 2020.
وتسع حالات من أصل 91 حالة تم الإبلاغ عنها من سكان القرية الأولمبية، خمسة منهم رياضيون وأربعة "أفراد مرتبطون بالألعاب".
وتخضع العاصمة حاليًا لحالة طوارئ بسبب فيروس كورونا - من المقرر أن تنتهي في 22 أغسطس/ آب - بينما من المقرر أن تبدأ ألعاب طوكيو 2020 رسميًا يوم الجمعة.