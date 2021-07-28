الإكوادور تسحب جنسيتها من مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدرت محكمة إكوادورية، الاثنين، قرارا لصالح سحب الجنسية من جوليان أسانج، مؤسس موقع التسريبات الشهير، ويكيليكس، وذلك منحه الجنسية في ديسمبر/ كانون الأول 2017 من قبل الرئيس حينها، لينين مورينو.

وقال كارلوس بوفيدا، محامي الدفاع عن أسانج في بيان لـCNN إنه سيستأنف الحكم الصادر بحق موكله.

ويذكر أن أسانج يواجه مذكرة توقيف بريطانية لانتهاك شروط الكفالة بالسعي لطلب اللجوء في السفارة في عام 2012 - لكن السويد، التي سعت في الأساس إلى استجوابه بشأن مزاعم الإساءة الجنسية، قالت إنها لم تعد تسعى إلى تسليمه.

ويشار إلى أن أسانج وهو أسترالي، مكث 7 سنوات في السفارة الإكوادورية في العاصمة البريطانية، لندن، قبل أن يتم اعتقاله من قبل شرطة ميتروبوليتان البريطانية حيث يقبع حاليا في السجن لخرقه شروط إطلاق سراحه المشروط عندما دخل السفارة الإكوادورية لتفادي الترحيل إلى السويد.