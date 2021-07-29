زلزال بقوة 8.2 على مقياس ريختر قرب سواحل ألاسكا وتحذير من تسونامي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ضرب زلزال بقوة 8.2 على مقياس ريختر قرب شواطئ ألاسكا وفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن المركز الجيولوجي الأمريكي.

وقال المركز الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 91 كيلومترا من منطقة بيري فيل في ألاسكا وعلى عمق 29 ميلا (نحو 46.7 كيلومترا) ويعتبر من الزلازل الضحلة التي يتراوح عمقها بين 0 إلى 70 كيلومترا.

وذكر المركز الجيولوجي أن الزلزال تلته هزتان ارتداديتان على الأقل بلغت قوتها 6.2 و5.6 على مقياس رختر.

وأصدر مركز الخدمات الجوية تحذيرا من احتمال وقوع أمواج تسونامي في عدد من المناطق بألاسكا وكذلك مناطق في جزيرة هاواي.