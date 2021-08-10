مبعوث أمريكا إلى أفغانستان يتجه للدوحة من اجل وقف تقدم طالبان العسكري

طالبان تسيطر على رابع عاصمة إقليمية في يومين.. والقوات الأفغانية تضاعف جهودها لدحرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سافر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان نحو العاصمة القطرية، الدوحة، الأحد، من أجل "المساعدة بصياغة رد دولي على الأوضاع المتردية بسرعة في أفغانستان"، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإثنين.

وقالت الخارجية إن زلماي خليل زادة "سيضغط على طالبان من أجل وقف عملياتها الهجومية العسكرية وأن تفاوض على اتفاق سياسي، وهو الطريق الوحيد نحو الاستقرار والتطور في أفغانستان".

وأضافت الخارجية الأمريكية قائلة: "الإيقاع المتسارع لعمليات طالبان الهجومية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في مواجهات مسلحة بين الأطراف، وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة تثير قلقنا العميق".

وتابعت الوزارة: "السلام عبر التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، وستواصل الولايات المتحدة عملها مع الأطراف كافة ومع اللاعبين الإقليميين والدوليين من أجل الدفع لبلورة تسوية سياسية".

وختمت الخارجية بياناه بالقول: "في جولات عدة من المفاوضات على مدار الأيام الثلاثة، مممثلو الدول في المنطقة وخارجها بالإضافة إلى منظمات عدة سيضغون من أجل خفض العنف وفرض وقف إطلاق نار والالتزام بعدم تشكيل حكومة بالقوة"، حسب قولها.