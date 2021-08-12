أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حثّت السفارة الأمريكية في كابول مرة أخرى المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان "على الفور"، وسط مكاسب سريعة لحركة طالبان في البلاد.

في أقل من أسبوع، دعت السفارة الأمريكيين إلى مغادرة أفغانستان "فورًا".

وقالت السفارة، الخميس: "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات التجارية المتاحة"، مشيرة إلى أن الأمريكيين الذين لا يستطيعون شراء تذاكر الطيران يجب عليهم الاتصال بالسفارة "للحصول على معلومات بشأن قرض الإعادة إلى الوطن".

وعلى عكس التنبيه الصادر في عطلة نهاية الأسبوع، نصح تنبيه يوم الخميس أيضًا أنه "إذا كنت مواطنًا أمريكيًا وتؤخر مغادرتك أثناء انتظار تأشيرة هجرة لزوجك أو طفل قاصر، فيرجى الاتصال بنا على الفور".

وقالت السفارة إنه "بالنظر إلى الظروف الأمنية وانخفاض عدد الموظفين، فإن قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في أفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابول".

ونصحت وزارة الخارجية الأمريكيين بالفعل بعدم السفر إلى أفغانستان "بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والصراع المسلح وكوفيد-19".

وجاء في التحذير الأمني ​​الصادر الخميس أن "الرحلات الداخلية وطرق النقل البري خارج كابول محدودة للغاية وتخضع للإلغاء أو الإغلاق".

ذكرت شبكة CNN هذا الأسبوع أن مسؤولي وزارة الخارجية يناقشون المزيد من سحب موظفي السفارة الأمريكية، وفقًا لمصدرين مطلعين على المحادثات، مع استمرار طالبان في تحقيق مكاسب في أفغانستان.

في أبريل/ نيسان، أمرت الوزارة "بمغادرة سفارة الولايات المتحدة في كابول لموظفي الحكومة الأمريكية الذين يمكن أداء وظائفهم في أماكن أخرى بسبب تزايد تقارير العنف والتهديدات في كابول".