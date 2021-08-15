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"وضعنا في موقف سيىء والله سيحاسبه".. رئيس لجنة المصالحة الأفغانية ينتقد مغادرة الرئيس للبلاد

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الرئيس الأفغاني أشرف غني (إلى اليسار) مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله يحضران اجتماع المجلس المشترك للتنسيق والمراقبة (JCMB) في القصر الرئاسي الأفغاني في كابول، 28 يوليو 2021
Credit: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

مدريد، إسبانيا (CNN)-- انتقد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني، عبد الله عبد الله، بشدة الرئيس أشرف غني لمغادرته البلاد.

وقال عبد الله عبد الله، في بيان بالفيديو سجّله في العاصمة الأفغانية كابول: "حقيقة أن الرئيس الأفغاني السابق غادر البلاد ووضع الشعب والبلاد في مثل هذا الموقف السيئ، سيحاسبه الله وسيحاسبه شعب أفغانستان أيضًا (للقيام بذلك)".

وقال عبد الله أيضًا للشعب الأفغاني: "في ظل الظروف الحالية، الشيء الوحيد الذي أريده لكم هو أن الله يعطيكم القدرة على حفظ سلامكم. أطلب من قوات الدفاع والأمن في البلاد التعاون في حفظ الأمن. أطلب من قوى حركة طالبان إعطاء فرصة للمفاوضات، دون دخول المدينة، بحيث لا تستمر معاناة الأهالي أو تدهور الوضع الأمني​​، الأمر الذي سينجم عنه خسائر وخسائر في صفوف الشعب".

وقال عبد الله عبد الله: "مرة أخرى أطلب الصبر عليكم، والله يوفقكم ويكون معكم، وأن تمر هذه الأيام الصعبة ويتحقق الحل لعيش الشعب الأفغاني بسلام".

وشغل عبد الله عبد الله منصب الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة في أفغانستان من سبتمبر/ أيلول 2014 حتى مارس/ أذار 2020

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