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نشر الأحد ، 15 اغسطس / آب 2021

حصري.. CNN تلقي نظرة على غنائم الحرب التي حصدتها طالبان من القواعد العسكرية الأمريكية السابقة

فيديو نشرته حركة طالبان لاحتفالات النصر والسيطرة على مبنى الحاكم في قندهار

مع تحركات وانتشار طالبان.. هكذا يلجأ الأفغان إلى الأمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تمكن مقاتلو حركة طالبان من تطويق العاصمة الأفغانية، كابول، الأحد، وسط مفاوضات جارية مع الحكومة المحلية لتسليم المدينة دون قتال وإجراء انتقال سلمي للسلطة، هذا كل ما نعرفه عن التطورات الراهنة والمتسارعة في هذا البلد:

- متحدث طالبان: مقاتلونا دخلوا كابول بعد تخلي قوات الأمن الحكومية عن مواقعها في المدينة

- شاهد عيان لـCNN: فوضى تعم مطار كابول.. وجنود ومدنيون ينتظرون الإخلاء

- مصادر لـCNN: أشرف غني غادر أفغانستان "قبل ساعات".. ورئيس مجلس المصالحة يصفه بـ"الرئيس السابق"

- وزير الخارجية الأمريكي لـCNN: مكاسب طالبان في أفغانستان كانت "أسرع مما توقعنا"

- مجلس العموم البريطاني يقطع عطلته الصيفية لبحث الوضع في أفغانستان الأسبوع المقبل

- وفد حكومي أفغاني رفيع المستوى يصل باكستان

- وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لـCNN أن الولايات المتحدة ستنقل موظفي سفارتها إلى مطار كابول

- وزير الخارجية الأمريكي لـCNN: الولايات المتحدة لم تطلب من طالبان السماح لها بإخلاء آمن

- وزير الخارجية الألماني يعلن نقل سفارة بلاده إلى مطار كابول.. والقيام بإجلاء موظفيها

- مصدر مطلع لـCNN: وفد حكومي أفغاني رفيع المستوى في طريقه إلى الدوحة لعقد محادثات مع طالبان

- طيران الإمارات لـCNN : أوقفنا رحلة متجهة من دبي إلى كابول "لأسباب أمنية"

- مصدر لـCNN: ممثلو وفد طالبان لمحادثات قطر متواجدون حاليًا داخل قصر الرئاسة الأفغاني

- كبير المفاوضين الأمريكيين يدعو طالبان لعدم الدخول إلى كابول قبل إجلاء رعايا واشنطن منها

- ممثلو طالبان يصلون إلى القصر الرئاسي في كابول

- بريطانيا تعمل على إجلاء رعاياها من أفغانستان

- وزير الداحلية في الحكومة الأفغانية: ستُنقل السلطة بسلام ولن تجري معارك في كابول

- المتحدث باسم طالبان: المفاوضات جارية لإجراء نقل سلمي للسلطة

- مصدر رئاسي أفغاني: مقاتلو طالبان لم يدخلوا إلى العاصمة كابول

- حركة طالبان تسيطر على المنطقة الـ25 في أفغانستان

- طالبان تدعو مقاتليها للهدوء وإفساح المجال للمفاوضات من أجل دخول المدينة بسلام