نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدر الملا محمد يعقوب، نائب قائد حركة طالبان ورئيس اللجنة العسكرية فيها، توجيهات لمقاتليه برسالة صوتية تناقلتها قنوات الحركة بشكل واسع.

وقال الملا محمد يعقوب برسالته الصوتية: "أيها المجاهدون المحترمون، رسالتنا لكم جميعًا أنه لا يُسمح لأحد بالدخول إلى منازل الناس خاصة في كابول (العاصمة الأفغانية)، ولا يُسمح لكم بالاستيلاء على السيارات أو المركبات من الناس" مضيفا: "سيتم تحديد الأمور لاحقًا بطريقة منظمة على مستوى القيادة لاحقًا."

واستطرد الملا محمد يعقوب مؤكدا: "في الوقت الحالي، لا يُسمح لأي مقاتل أو قائد بدخول منازل الناس أو مصادرة سياراتهم"، لافتا إلى أن من يخالف هذه التوجيهات سيتم توجيهه إلى "القسم الشرعي المعني وعملهم سيعتبر عملاً من أعمال التمرد".

ويشار إلى أن توجيهات الملا محمد تأتي في الوقت الذي تنتشر فيه مقاطع فيديو وصور لعناصر من طالبان داخل منازل أو يركبون سيارات رفعت عليها راية طالبان في العاصمة، كابول بعد سيطرة الحركة عليها بالأيام القليلة الماضية.