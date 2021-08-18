حركة طالبان 2021.. من تكون وكيف عادت إلى السلطة مجددًا؟

أشرف غني.. من رئاسة أفغانستان إلى الفرار بعد دخول طالبان كابول

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعا القائد الأعلى لحركة طالبان إلى إطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين" في جميع أنحاء أفغانستان، بحسب ما نشرته طالبان على موقع تويتر يوم الأربعاء.

وقالت الحركة عبر تويتر: "بناءً على العفو العام الذي أصدره أمير الإمارة الإسلامية سماحة أمير المؤمنين شيخ الحديث هبة الله أخوندزاده حفظه الله، تقرر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من كافة سجون البلاد".

وأضافت: "يجب على جميع ولاة الولايات - اعتبارًا من الغد - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين (كبارًا وصغارًا) دون أي قيود أو شروط، وتسليمهم إلى عائلاتهم".

ومن المتوقع أن يشمل المفرج عنهم مقاتلي طالبان الذين سجنتهم قوات الأمن الوطني الأفغانية لمشاركتهم في أنشطة التمرد.

وسيطرت طالبان بالفعل على سجون رئيسية في جميع أنحاء البلاد وأطلقت سراح الآلاف من السجناء خلال هجومها. تم الإفراج عن مئات السجناء من سجن "بول اي شرقي" شرقي كابول، يوم الأحد، قبل ساعات فقط من سيطرة طالبان على العاصمة.

كان "بول اي شرقي" أكبر سجن في أفغانستان عندما أُغلق مطار باغرام واحتوى على كتلة أمنية مشددة تضم مقاتلين مزعومين من داعش وأعضاء القاعدة وشخصيات بارزة في طالبان.