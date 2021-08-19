الصين: طالبان أكثر "رصانة وعقلانية" عن ما كانت عليه في الماضي

ما هي ردة فعل روسيا على حكم طالبان بأفغانستان؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الصين إن طالبان تعد أكثر "رصانة وعقلانية" من ذي قبل، وتعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يستخدم "طريقة تفكير جدلية شاملة ومترابطة وتنموية" للتعامل مع الجماعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ، في مؤتمر صحفي الخميس: "من غير المتوقع أن تكرر طالبان التاريخ الماضي".

وأضافت: "لم يتغير شيء. يجب ألا ننظر إلى الماضي فحسب، بل إلى الحاضر أيضًا؛ ليس فقط فيما يقولونه ولكن أيضًا فيما يفعلونه".

وأشارت إلى أن الصين لاحظت "التصريحات والإشارات الإيجابية" من طالبان التي أعربوا عنها لتشكيل حكومة إسلامية شاملة، وأنها ملتزمة بحماية المساواة والقضاء على التمييز، بما في ذلك حماية حقوق المرأة في حرية الكلام والتوظيف والتعليم.

وقالت هوا: "بعض الدول، بما في ذلك روسيا... تعتقد أن ممارسات طالبان الأفغانية الحالية جيدة وإيجابية وواقعية".

وأشارت إلى أن العالم، وخاصة بعض الدول الغربية، يفتقر إلى حكم موضوعي على الوضع في أفغانستان.