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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إن السرعة التي تمكنت بها حركة طالبان من السيطرة على البنية التحتية السياسية والعسكرية لأفغانستان "لم تكن متوقعة"، مضيفًا أنه سيتم إجراء "تقييم شامل" لمشاركة الناتو السابقة في البلاد.

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "هناك أسئلة صعبة يجب أن نطرحها على أنفسنا بشأن مشاركتنا في أفغانستان".

وأضاف: "كنا واضحين بشأن مخاطر سحب قواتنا، لكن سرعة انهيار القيادة السياسية والعسكرية الأفغانية والقوات المسلحة لم تكن متوقعة".

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: "هناك العديد من الدروس التي يجب تعلمها وأعتزم إجراء تقييم شامل لمشاركة الناتو في أفغانستان".

وشدد ستولتنبرغ لاحقًا على أن "أنظار العالم تتجه نحو أفغانستان"، داعيًا طالبان إلى وضع حد للعنف ودعم الحقوق الأساسية لجميع الأفغان.

وقال ستولتنبرغ: "نتوقع من طالبان الوفاء بالتزاماتها وضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهاب الدولي".