نحو 20 ألف شخص حول وداخل مطار كابول.. هل سيتمكن الجميع من المغادرة؟

مع تسارع وتيرة عمليات الإجلاء.. مراسل CNN يتحدث مع الهاربين من مطار كابول

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال سهيل شاهين المتحدث باسم حركة طالبان في تصريح لـCNN إن على القوات الأمريكية مغادرة أفغانستان نهاية أغسطس/ اب الجاري كما هو محدد.

وقال شاهين: "31 أغسطس هو الموعد الذي أعلنوا (أمريكا) عنه، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بإخراج قواتها من أفغانستان في هذا التاريخ، وإلا فإن ذلك سيكون مخالفة واضحة".

وعند سؤاله ما إذا كانت القوات الأمريكية ستتحمل العواقب إذا ما لم تلتزم بالموعد المحدد للخروج بـ31 اغسطس، قال شاهين: "في هذه الحالة فإن قيادتها ستتخذ القرارات اللازمة والمناسبة".

وتابع شاهين أنه وبعد هذا التاريخ فإن الراغبين بالمغادرة "يمكنهم القيام بذلك عبر الطريقة المعتادة باستخدام رحلات تجارية وبوثائق مطلوبة مثل جوازات سفر وتأشيرات".