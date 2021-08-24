بوتين: لن نتدخل في أفغانستان.. وتعلمنا الدرس من التجربة السوفيتية

موسكو، روسيا (CNN)-- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في تجمع لحزب "روسيا المتحدة" الحاكم قبل الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل، أن روسيا تراقب عن كثب الوضع في أفغانستان، لكنها لن تتدخل عسكريا هناك.

وقال بوتين "بالطبع، لا يحتاج الأمر إلى القول إننا لن نتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ناهيك عن إشراك قواتنا المسلحة في صراع".

وأضاف بوتين أن روسيا تعلمت من التجربة السوفيتية في أفغانستان، وتابع بالقول: "كان لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تجربته الخاصة في ذلك البلد، لقد تعلمنا الدروس اللازمة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تعارض فكرة نشر قوات أمريكية في دول آسيا الوسطى المتاخمة لروسيا وأفغانستان، وتعارض انتقال اللاجئين الأفغان إلى هذه الدول قبل إرسالهم إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".