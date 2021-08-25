لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وافقت حركة طالبان على السماح للمواطنين الأفغان الذين يحملون وثائق قانونية بمغادرة البلاد بعد الموعد النهائي في 31 أغسطس/ آب، حسبما قال السفير الألماني في أفغانستان ماركوس بوتزيل يوم الأربعاء.

وقال بوتزيل إنه التقى مع شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان، وفريقه "لإجراء مناقشة شاملة" في الدوحة يوم الثلاثاء.

وناقشوا "الحاجة الملحة" لمطار عامل في كابول كشرط مسبق للوجود الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية في أفغانستان.

وقال بوتزيل: "أكد لي المدير ستانيكزاي أن الأفغان الذين يحملون وثائق قانونية سيستمرون في الحصول على فرصة السفر على متن رحلات تجارية بعد 31 أغسطس/ آب".