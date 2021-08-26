نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذرت أستراليا رعاياها من "هجوم إرهابي وشيك" على مطار حماد كرزاي في العاصمة الأفغانية، كابول، لتنضم بذلك إلى التحذيرات التي أصدرتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتجنب الذهاب إلى المطار.

التحذير الأسترالي جاء في بيان، كان نصه: "الوضع في أفغانستان لا يزال خطيرا للغاية، انتبه لاحتمالية حدوث عنف وتهديدات أمنية مع حشود كبيرة. هناك تهديد مستمر وشديد من الهجمات الإرهابية لا تسافر إلى مطار كابول حامد كرزاي الدولي.."

ودعت أستراليا رعاياها لتجنب منطقة المطار قائلة في البيان: "إذا كنت في منطقة المطار، فانتقل إلى مكان آمن وانتظر المزيد من النصائح".

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أصدرتا الأسبوع الماضي تحذيرات لمواطنيهما بمغادرة أفغانستان على الفور، بسبب تدهور الوضع الأمني. قبل ذلك، طلبت فرنسا بالفعل من مواطنيها مغادرة البلاد.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال إن هناك ما يقرب من 1500 شخص قد يكونون أمريكيين مازالوا في أفغانستان، لافتا أنه عندما بدأت عمليات الإجلاء كان هناك ما يصل إلى 6 آلاف أمريكي في البلاد يريدون المغادرة.