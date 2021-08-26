طالبان تدعو النساء العاملات للبقاء في منازلهن مؤقتا لحماية سلامتهن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، الثلاثاء، إن على النساء العاملات في أفغانستان البقاء في منازلهن وعدم الذهاب لعملهن مؤقتا في الوقت الحالي وذلك حماية لسلامتهن.

وأوضح مجاهد في مؤتمر صحفي أن هذا التوجيه للنساء يهدف لمنح حركة طالبان الوقت للتأكد من أن النساء لن "يعاملن بصورة مسيئة" أو "يتعرضن للأذى لا سمح الله"، مؤكدا على أن هذا الإجراء ضروري لأن جنود طالبان "يتغيرون باستمرار وغير مدربون".

وجاءت توجيهات طالبان في اليوم ذاته الذي أعلن فيه البنك الدولي وقف التمويل في أفغانستان نظرا لمخاوف بشأن سلامة وأمن المرأة، وبعد نحو ساعات أيضا من دعوة وجهتها الأمم المتحدة لـ"تحقيق شفاف وسريع" في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ سيطرة طالبان.

ويذكر أن حركة طالبان في الفترة الأولى لتوليها السلطة في أفغانستان بين عامي 1996 و2001 قامت بحظر النساء عن مواقع العمل ومنعهن من مغادرة المنزل دون مرافقة وإرغامهن على تغطية كامل أجسادهن.