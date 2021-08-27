على عداوة مع طالبان.. من هم داعش خراسان؟

فيديو جديد يظهر آثارًا مروعة لهجومي محيط مطار كابول

المشاهد الأولى بعد انفجار في محيط مطار كابول بأفغانستان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تبنى تنظيم داعش - خراسان تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابول يوم الخميس.

وجاء في بيان تنظيم داعش – خراسان، الذي صدر الخميس، أن اسم الانتحاري هو "عبد الرحمن اللوغاري".

كما قدم الجناح الإعلامي لداعش (أعماق)، صورة لما زعم أنه المفجر "اللوغاري".

وقالت "أعماق"، في بيان صدر الخميس، إن "مقاتلها" استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة "لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأمريكية".

ولم تقدم الجماعة الإرهابية أي دليل يدعم هذا الادعاء.