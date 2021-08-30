مسؤول أمريكي لـCNN: إطلاق 5 صواريخ على مطار كابول

في ظل مخاوف من هجوم آخر في كابول.. المسؤولون الأمريكيون يستعدون لجهود الإجلاء النهائية

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤول أمريكي إن 5 صواريخ أطلقت صوب مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، كابول، الاثنين بالتوقيت المحلي بالبلاد.

وأضاف المسؤول في تصريح لـCNN أن منظومة C-RAM الدفاعية الموجودة في المطار قامت بالتعامل مع الصواريخ دون تقديم تفاصيل إضافية، لافتا على أنه لا يوجد تقارير عن وقوع إصابات في الوقت الحالي.

ويذكر أن السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول كانت قد أصدرت الأحد، تحذيرا أمنيا بسبب خطر محدد وحقيقي في مناطق متفرقة.

وجاء في التحذير الذي أصدرته سفارة واشنطن: "نظرا لوجود تهديد محدد وحقيقي، على جميع المواطنين الأمريكيين في محيط مطار كابول بما في ذلك البوابة الجنوبية، ووزارة الداخلية الجديدة، والبوابة من محطة بانجير للتزود بالوقود في الجانب الشمالي الغربي للمطار، مغادرة مناطق المطار على وجه الفور".