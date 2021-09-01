لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن تقييمًا سابقًا للحكومة البريطانية كان يعتقد أنه "من غير المرجح" سقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي حركة طالبان بهذه السرعة.

في استجواب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم حول تعامل المملكة المتحدة مع تقدم طالبان إلى كابول، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن التقييم الذي كانت الحكومة "تعمل من أجله" يتوقع حدوث "تدهور مطرد" للبلاد، وليس التقدم السريع الذي تلا ذلك.

وأضاف راب: ".... على الأرجح كان الاقتراح المركزي هو أنه بالنظر إلى انسحاب القوات بحلول نهاية أغسطس، ستشهد تدهورًا مطردًا من تلك النقطة، وأنه من غير المرجح أن تسقط كابول هذا العام. كان هذا هو التقييم المركزي وبالطبع مع جميع التحذيرات المعتادة".

وقال وزير الخارجية البريطاني إن "هذا لا يعني أننا لم نقم بالتخطيط للطوارئ أو نختبر المقترحات الأخرى. وللتوضيح فقط، كان هذا شيئًا تمت مشاركته على نطاق واسع، هذا الرأي، بين حلفاء الناتو.

وأشار راب إلى أن هذا التقييم كان مدعومًا من قبل كل من لجنة الاستخبارات المشتركة والجيش البريطاني.

وتابع: "لذلك إذا كنت صادقًا معكم، فأنا لا أعتقد أنه كان هناك أي تحالف بديل قابل للحياة بمجرد اتخاذ القرار الأمريكي".

ولفت راب أنه سيغادر للتوجه إلى "المنطقة" بعد جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم الأربعاء، قائلا: "نحن دائمًا حريصون جدًا بشأن الإشارة إلى تحركات السفر بسبب الآثار الأمنية. ولكن يمكنني إخباركم أنني سأغادر بعد هذا للذهاب إلى المنطقة".