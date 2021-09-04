هجوم نيوزيلندا.. تقارير تكشف اسم منفذ حادث الطعن وجنسيته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت تقارير قناة RNZ التابعة لشبكة CNN، إنه يمكن الآن تسمية منفذ أعلنت الهجوم الإرهابي بمجمع تجاري غرب أوكلاند في نيوزيلندا يوم الجمعة، باسم أحمد عثيل محمد سامسدين.

وقُتل المواطن السريلانكي، البالغ من العمر 32 عامًا، برصاص الشرطة بعد طعنه ستة أشخاص داخل مجمع كونت داون لين التجاري. وذكرت قناة RNZ أن شخصًا سابعًا أصيب أيضًا في الهجوم.

وحالت أوامر المنع دون الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهويته وخلفيته حتى الآن.

كانت سلطات الهجرة النيوزيلندية تسعى إلى إلغاء وضع سامسدين كلاجئ عندما وقع الهجوم، وفقًا لتقارير RNZ.

وفي وقت سابق، كشفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا اردن، أن منفذ الهجوم على مجمع تجاري في أوكلاند يحمل الجنسية السريلانكية وأنه كان مؤيدا "بصورة واضحة" لأيدولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

وأضافت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي أن المهاجم كان معروفا لدى عدد من الأجهزة في الدولة، وأنها كانت "شخصيًا" على علم به، لافتة إلى أن الهجوم نفذه "شخص واحد وليس دينا أو عقيدة".

وتابعت اردن قائلة: "لقد استخدمنا كل وكالة وقوة مراقبة متاحة لحماية الناس من هذا الفرد.. ما حدث اليوم كان بغيضًا، كان خطأ".