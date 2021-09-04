أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون باكستانيون لشبكة CNN، إنهم يتوقعون أن يتم تسمية زعيم طالبان، هبة الله أخوند زاده، باسم "رئيس الدولة والقائد العام" في الحكومة الجديدة التي ستشكلها الحركة في أفغانستان.

ولم يُشاهد هبة الله علنًا منذ أن أصبح زعيمًا أو أميرًا لطالبان في عام 2016. وهو في الأصل من مقاطعة بلوشستان الباكستانية وكان نائبًا لزعيم طالبان السابق أختر محمد منصور، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في عام 2016.

وبحسب المسؤولين الباكستانيين، فإن المناقشات مستمرة بشأن المواقف الأخرى. تم ترشيح الملا آغا لمنصب وزير المالية، لكن المسؤولين يقولون إن سراج الدين حقاني - زعيم شبكة حقاني القوية - "مهتم" أيضًا بهذا المنصب.

ومع ذلك، يخضع كلا الرجلين لعقوبات دولية، ويقول المسؤولون الباكستانيون إنهم يتفهمون أن طالبان ستمتنع عن تعيين أي شخص خاضع لعقوبات دولية كعضو في مجلس الوزراء.

كما قال المسؤولون لشبكة CNNت، إن محمد يعقوب وعبد القيوم زقر - نائبا قادة طالبان منذ عام 2016 - يتطلعان إلى منصب وزير الدفاع. يعقوب هو نجل مؤسس طالبان وأول أمير للحركة الملا عمر. كان زاقر معتقلا في خليج غوانتانامو.

ويقول المسؤولون الباكستانيون إن هناك اتفاقا في كابول على أن يكون الصدر إبراهيم وزيرًا جديدًا للداخلية.

سيتم تشكيل وزارة جديدة تسمى وزارة شؤون كابول للتعامل مع شؤون العاصمة، وفقًا لمسؤولين باكستانيين تحدثوا إلى شبكة CNN.

ليس معروفا متى سيتم إعلان الحكومة. في حين قال متحدثون باسم طالبان إن الإعلان عن حكومة انتقالية وشيك.