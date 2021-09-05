تقارير عن انقلاب في غينيا.. وتداول فيديو لاحتجاز الرئيس ألفا كوندي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بث ضابط في جيش غينيا، الأحد، بيانا أعلن فيه وقف العمل بالدستور والحكومة وإغلاق الحدود فيما يبدو أنه انقلاب عسكري، بينما تم تداول مقطع فيديو لاحتجاز الرئيس ألفا كوندي.

وقال ضابط الجيش مامادي دومبويا في بيان مصور: "لن نعهد بالسياسة لرجل بعد الآن، بل نعهد بها للشعب. نأتي فقط من أجل ذلك، واجب الجندي أن ينقذ البلاد ".

وقال مستشار للرئيس ألفا كوندي، في تصريحات لشبكة CNN، إن كوندي رهن الاعتقال وأن انقلابًا وقع في البلاد. ولم يتضح على الفور مكان كوندي حاليا.

The President of Guinea, Alpha Condé has been arrested by his military. A coup is underway in Guinea as you read this & the President has been taken away from the Palace. Special forces that rebelled against him went to arrest him st the Presidential Palace. #RegisterToVote2023 https://t.co/hZ3jiwn1jL

وفي الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ونقلته وسائل الإعلام المحلية، قال دومبويا، الذي يظهر في زي القوات الخاصة، إنهم اعتقلوا كوندي ووقفوا العمل بالدستور والحكومة وجميع المؤسسات الأخرى. كما أعلن إغلاق الحدود البرية والجوية.

واندلع إطلاق نار، في وقت سابق الأحد في كوناكري، عاصمة غينيا، بحسب منشورات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود على الأرض تحدثوا إلى شبكة CNN.

وتواجد جنود مدججون بالسلاح في كالوم، موقع العديد من المباني الحكومية، بحسب مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا أن أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع يظهر كوندي، البالغ من العمر 83 عاما، الذي فاز في انتخابات متنازع عليها بشدة العام الماضي، محاطا بجنود.

وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات عسكرية غينية تهتف وتلوح بالأعلام في العاصمة.

كما حذرت السفارة البريطانية في كوناكري من "إطلاق نار مستمر في عدة مواقع وطلبت من الناس التزام اليقظة وتجنب الحركة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر حسابه على تويتر: "أتابع الوضع في غينيا عن كثب. إنني أدين بشدة أي استيلاء على الحكومة بقوة السلاح، وأدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي".