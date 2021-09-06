وفاة النجم الفرنسي جان بول بيلموندو.. وماكرون: فقدنا كنزًا وطنيًا

باريس، فرنسا (CNN)-- توفي النجم الفرنسي جان بول بيلموندو، عن عمر يناهز 88 عاما، بحسب ما أعلنه محاميه ميشيل غوديست، الاثنين، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا "فقدت كنزًا وطنيًا".

وقال غوديست، في تصريح لـقناة BFMTV المتعاونة مع شبكة CNN، إن "فرنسا كلها حزينة، أنا حزين"، وأضاف: "هو صديق يتمنى الكثير من الناس أن يكون لديهم مثله".

وقال الرئيس الفرنسي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن فرنسا "فقدت كنزًا وطنيًا". كما وصف بيان لقصر الإليزيه، وفاة بيلموندو بأنها "رحيل لكنز وطني، مليء بالبهجة والضحك"، مشيدا بموهبته وأعماله الفنية.

ويعد بيلموندو الذي تألق بعد سلسلة من النجاحات الكبرى في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أحد الوجوه الأكثر شهرة في حركة الموجة الجديدة الفرنسية.

وقدم عدة أعمال منها "The Professional" و"Ace of Aces" و"Le Magnifique"، لكن أفضل ما يذكر به أدائه الرائع في فيلم Breathless حيث أدي دور المجرم الخطير والرومانسي إلى جانب الممثلة الأمريكية جين سيبيرغ.