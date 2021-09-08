أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) مقطع فيديو جديد لمشتبه به متهم بزرع قنبلتين أنبويتين بالقرب من مقر الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الليلة التي سبقت أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني.

تتضمن المعلومات الجديدة خريطة افتراضية تسلط الضوء على الطريق الذي سلكه المشتبه به أثناء وضع القنبلتين يوم الثلاثاء، 5 يناير/ كانون الثاني، بين الساعة 7:30 مساءً تقريبًا و8:30 مساءً - في الليلة التي سبقت أعمال الشغب في مبنى الكونغرس.

منذ الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي، لم ينجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحديد هوية الفرد على الرغم من مكافأة قدرها 100 ألف دولار قدمتها الوكالة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو السابقة شخصًا يرتدي قناعًا للوجه، وكنزة رمادية بغطاء للرأس وحذاء رياضي من نوع Nike Air Max Speed ​​Turf باللونين الأسود والرمادي الفاتح مع شعار أصفر، بينما كان يحمل حقيبة ظهر في يده.

وضع الشخص القنابل بين الساعة 7:30 مساءً و8:30 مساءً في 5 يناير/ كانون الثاني.

تم اكتشاف القنابل في اليوم التالي تقريبًا في نفس الوقت الذي اقتحم فيه مئات من أنصار ترامب مبنى الكونغرس لمنع أعضاء الكونغرس من عد الأصوات الانتخابية التي من شأنها أن تعزز فوز جو بايدن بالرئاسة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن مكونات الأجهزة تضمنت أنابيب مجلفنة ملولبة مقاس 1 × 8 بوصة، وجهاز توقيت ومسحوق أسود محلي الصنع. وكانت شبكة CNN أول من أبلغ عن وصف الأجهزة في القنبلتين.