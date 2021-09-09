طالبان تسمح لنحو 200 شخص بينهم أمريكيون بمغادرة كابول

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مصدر مطلع لشبكة CNN، الخميس، إن حوالي 200 شخص، من بينهم مواطنون أمريكيون، سمحت حركة طالبان بمغادرتهم كابول إلى الدوحة على متن طائرة قطرية.

ومن غير الواضح في هذه المرحلة عدد الأمريكيين المتوقع أن يكونوا على متن الطائرة أو جنسيات بقية من تم إجلاؤهم.

وفي وقت سابق، وجهت طالبان التي اختارت وزير الخارجية المؤقت، مولوي أمير خان متقي، الشكر للمبعوث القطري الخاص مطلق القحطاني، على جهود بلاده في استئناف الرحلات الجوية من المطار الدولي في كابول، حسبما ذكرت طالبان في بيان نُشر على حساب رسمي الخميس.

وتواصل CNN محاولة الوصول إلى البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي وطالبان للحصول على تعليق في هذا الشأن.