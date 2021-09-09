سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- نظمت كوريا الشمالية عرضًا عسكريًا في منتصف الليل في بيونغ يانغ، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، لإحياء الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد.

ظهر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على منصة في ساحة كيم إيل سونغ ولوح للحشد، لكن لم يرد ذكر لإلقاء خطاب، بحسب رودونغ سينمون (الصحيفة الرسمية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري).

وأشار خبراء في شؤون كوريا الشمالية إلى أن صور كيم تظهر على ما يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي فقد وزنه، مما أضاف دعمًا لتقرير وسائل الإعلام الحكومية الصادر في يونيو/ حزيران، الذي قال فيه إنه خفف وزنه.

وقال مارتين ويليامز، الزميل الذي يعمل في The 38 North Project في مركز ستيمسون، على تويتر: "إنه لأمر مدهش مدى صحة كيم جونغ أون في صور الأمس. مهما كان ما يفعل - وهناك نظريات - يبدو أفضل بكثير مما كان عليه قبل بضعة أشهر".

لم تذكر تقارير وسائل الإعلام الحكومية أي ذكر لشقيقة كيم جونغ أون والمسؤول الرفيع المستوى كيم يو جونغ.

وقالت صحيفة رودونغ سينمون إنه خلال العرض، حلقت طائرات فوق بيونغ يانغ مطلقة قنابل إنارة، وهبط المظليون من الطائرات خلال الليل.

وأضاف البيان أن الفرق المسيرة قادت موكبًا في الشارع ضمت عمالا ووحدات بحثية و "وحدة طوارئ للوقاية من الأمراض". وأظهرت صور العرض مجموعة كبيرة من المتظاهرين يرتدون بدلات برتقالية على غرار المواد الخطرة وأقنعة واقية من الغازات.

وقطعت الدولة التي اشتهرت بالعزلة جميع علاقاتها تقريبًا مع العالم الخارجي في عام 2020، لمنع تدفق حالات الإصابة بفيروس كورونا. وحتى الآن يبدو أنها نجحت.

لم تبلغ كوريا الشمالية عن تفشي كبير لفيروس كورونا، ولم تكن هناك مؤشرات على حدوث ذلك، على الرغم من شك الخبراء في ادعاء بيونغ يانغ بأن البلاد لم تشهد حالة إصابة واحدة بالفيروس.

وقد غادر معظم الدبلوماسيين وعمال الإغاثة الأجانب، إن لم يكن جميعهم، البلاد بسبب نقص البضائع والقيود الشديدة على الحياة اليومية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) في يونيو/ حزيران، أن كيم أقال العديد من كبار المسؤولين الذين فشلوا في تطبيق الوقاية الصارمة من كوفيد -19 في كوريا الشمالية. وقالت الوكالة إنه يبدو أنه تم استبدال بعض أعضاء المستويات العليا في حزب العمال الكوري الحاكم.

لم تظهر الصور الأولى من العرض العسكري يوم الخميس أي من ترسانة الصواريخ لكوريا الشمالية. غالبًا ما يتم عرض الإصدارات الجديدة أو المحدثة من صواريخ الدولة في العروض العسكرية.

خلال عرض عسكري في يناير/ كانون الثاني، كشف الجيش الكوري الشمالي عما وصفه المحللون بأنه صاروخ باليستي جديد تطلقه الغواصات (SLBM).

في عرض عسكري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت كوريا الشمالية ما يعتقد محللون أنه أحد أكبر الصواريخ الباليستية في العالم.

لكن الأسلحة التي ظهرت في الصور من الميدان في وقت مبكر الخميس كانت من تلك المستخدمة في ساحات المعارك الأصغر - أو عادية مثل الجرارات - بالإضافة إلى جحافل من القوات.

وجاء في تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "أفراد العرض الذين مروا في شوارع العاصمة تجاوبوا بحماسة مع التعهد القوي بدفع تعزيز القدرات القتالية والدفاع عن الوطن الاشتراكي عاليًا بحزم كالصخرة".

وألقى ري إيل هوان، عضو المكتب السياسي وسكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كلمة في العرض، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، قائلاً إن كوريا الشمالية ستزيد من الجيش الشعبي، وهو ركيزة في الدفاع عن الدولة "وسوف تكثف صناعاتها الدفاعية لتحويل" البلد كله إلى حصن".