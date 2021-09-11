أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، في النصب التذكاري للرحلة 93، مُتذكرًا كيف كان العالم قبل 20 عامًا في مثل هذا اليوم "صاخبًا بالمجازر وصفارات الإنذار".

وكجزء من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 خُطفت الرحلة 93 لطائرة خطوط يونايتد ايرلاينز من قبل أربعة أعضاء بتنظيم القاعدة. وتحطمت قرب شانكسفيل عندما حاول بعض الركاب استعادة السيطرة عليها من الخاطفين.

وقال بوش، في خطابه: "منذ عشرين عامًا، وجدنا جميعًا، بطرق مختلفة، في أماكن مختلفة، ولكن جميعًا في نفس الوقت، أن حياتنا ستتغير إلى الأبد. كان العالم صاخبًا بالمجازر وصفارات الإنذار، ثم هادئًا مع أصوات مفقودة لن تكون مسموعة أبدًا مرة أخرى. هذه الأرواح تظل ثمينة لبلدنا وغالية للغاية بالنسبة للكثير منكم. اليوم، نتذكر خسارتكم. نشارككم حزنكم، ونكرم الرجال والنساء الذين أحببتهم لفترة طويلة".

وأضاف بوش: "كان هناك رعب من حجم الدمار ورهبة من الشجاعة والعطف اللتين تصدت لهما. كانت هناك صدمة لجرأة الشر والامتنان للبطولة واللياقة التي عارضته. في تضحية المستجيبون الأوائل والمساعدة المتبادلة للغرباء، في تضامن الحزن والنعمة، كشفت أفعال العدو عن روح شعب. كنا فخورون بأمتنا الجريحة".

وقال بوش، الذي كان في الحكم إبان الهجمات: "في الأسابيع والأشهر التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كنت فخوراً بقيادة شعب مدهش ومرن وموحد. عندما يتعلق الأمر بوحدة أمريكا، تبدو تلك الأيام بعيدة عن أيامنا".

وتابع: "أتيت بدون تفسيرات أو حلول. يمكنني فقط أن أخبركم بما رأيته. في يوم التجربة والحزن في أمريكا، رأيت الملايين من الناس يمسكون غريزيًا بيد أحد الجيران ويتجمعون من أجل قضية بعضهم البعض. هذه هي أمريكا التي أعرفها".

ومضى قائلا: "هذا ليس مجرد حنين إلى الماضي. إنه أصدق نسخة من أنفسنا. إنه ما كنا عليه وما يمكن أن نكونه مرة أخرى. قبل 20 عامًا، اختار الإرهابيون مجموعة عشوائية من الأمريكيين في رحلة روتينية ليتسببوا في أضرارًا جانبية في مشهد مذهل. عمل إرهابي. كان من الممكن أن يكون ركاب الرحلة 93 البالغ عددهم 33 راكبًا وطاقمها السبعة مجموعة من المواطنين اختارهم القدر.. وسرعان ما اكتشف الإرهابيون أن مجموعة عشوائية من الأمريكيين هي مجموعة استثنائية من الناس".