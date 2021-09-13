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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية في مطار العاصمة الأفغانية كابول، الإثنين، قادمة من إسلام أباد لأول مرة منذ انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وفق ما ذكره المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، عبدالله خان.

وقالت الخطوط الباكستانية في بيان لها إن الطائرة التي أقلعت إلى كابول صبيحة الإثنين كانت تُجري "رحلة خاصة" في بادرة حسن نية مع الشعب الأفغانية ومن أجل "تقوية الجهود الإنسانية"، وأوضح خان لـCNN أن الرحلة لم تكن لنقل المساعدات.

وأصبحت هذه الرحلة الأولى القادمة من باكستان إلى مطار كابول منذ مغادرة القوات الأمريكية البلاد الشهر الماضي.

وأقلعت الطائرة ذات طراز "Boeing 777" من إسلام أباد عند الساعة 6:45 دقيقة بالتوقيت المحلي بعد ترتيبات خاصة من جانب هيئة الطيران المدني في أفغانستان وموظفي الخطوط الباكستانية بهدف التنسيق من أجل استئناف خدمات النقل.

وكان صحفيون أجانب على متن الطائرة التي هبطت في كابول في حين نُقل موظفو البنك الدولي إلى إسلام أباد، وفق ما ذكره المتحدث لـCNN.