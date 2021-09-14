أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم قصر باكنغهام لشبكة CNN، إن الملكة إليزابيث بعثت برسالة تهنئة إلى شعب كوريا الشمالية في يومهم الوطني.

وقال المتحدث باسم الملكة إن مكتب الكومنولث والتنمية البريطاني أرسل الرسالة نيابة عن الملكة "كما حدث من قبل".

وأضاف القصر أن هذه ممارسة معتادة في الأيام الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وقال المتحدث: "صاحبة الجلالة في جميع تعاملاتها مع رؤساء الدول الأخرى تتصرف بناءً على مشورة مكتب تنسيق المنظمات الفيدرالية".

احتفلت كوريا الشمالية بعيدها الوطني - بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسها - في 9 سبتمبر/ أيلول.

واحتفلت بهذا اليوم باستعراض عسكري في منتصف الليل في العاصمة بيونغ يانغ. وظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على منصة في ساحة كيم إيل سونغ ولوح للحشد، لكن لم يرد ذكر لإلقاء خطاب، وفقًا لصحيفة رودونغ سينمون الحكومية.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الرسالة يوم الاثنين، وذكرت أن "كيم جونغ أون، رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تلقى رسالة ترحيب من إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة العظمى. بريطانيا وأيرلندا الشمالية، في 7 سبتمبر".

وبحسب الوكالة، قالت الرسالة: "مع احتفال شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعيدهم الوطني، أبعث بأطيب تمنياتي للمستقبل".